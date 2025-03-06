Китай выпустил ИИ-ассистента Manus, который «превосходит модели OpenAI»

Китай представил Manus, современного ИИ-агента, утверждая, что он превосходит модели OpenAI по производительности, пишет портал ForexLive со ссылкой Shanghai Securities News.

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Manus получил высший балл в бенчмарк-тесте GAIA, позиционируясь как высокотехнологичный ИИ-ассистент общего назначения.

В отличие от традиционных ИИ-моделей, Manus предназначен как для генерации идей, так и для их реализации в реальном мире, что позволяет ему выполнять сложные задачи в автономном режиме.

В ходе демонстрации была показана его способность писать отчеты и создавать таблицы с индивидуальными выводами. ИИ-агент также оснащен высокоадаптивным «цифровым мозгом», который позволяет ему осуществлять самостоятельное обучение, обрабатывать сложные инструкции и выполнять кросс-доменное сотрудничество.