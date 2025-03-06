В России стартовали продажи планшета Xiaomi Pad 7

6 марта в России начались продажи планшетов Xiaomi Pad 7. Устройства уже доступны для покупки у российских ритейлеров по цене от 43 990 рублей в синем, зелёном и сером вариантах. Pro-версия обойдётся в 54 990 рублей.

© Xiaomi

Среднебюджетный планшет Pad 7 получил 11,2-дюймовый дисплей с разрешением 3,2К и частотой 144 Гц. Устройство работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS с процессором Snapdragon 8s Gen 3 и батареей объёмом 8850 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Планшет также имеет режим рабочей станции, который превращает планшет в устройство в духе настолько компьютера.

В этот же день в России также вышел фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro. Устройство доступно в российских магазинах по цене от 9490 рублей в кремово-белом варианте.

Устройство получило узкий AMOLED-дисплей с квадратной формой с разрешением 336x480 пикселей и автоматической регулировкой яркости. Браслет работает 21 день без подзарядки и с повышенной точностью измеряет сердечный ритм, уровень кислорода в крови и уровень стресса. Устройство также можно использовать для занятий в тренажёрном зале и навигации с помощью встроенного компаса.

© Xiaomi

Ещё одна новинка — Xiaomi Watch S4. Умные часы доступны в российских магазинах по цене в 16 990 рублей в чёрном и серебристом цветах и в 18 290 рублей за версию в цвете «Чёрная радуга».

Часы получили 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей и частотой 60 Гц. Устройство работает до 15 дней без подзарядки, способно отслеживать физическую активность и состояние здоровья своего носителя, а также использовать некоторые функции смартфона и умного дома, включая ответ на звонки, просмотр фотографий, и регулировать громкость наушников.

© Xiaomi

Наконец, в России также появились беспроводные наушники Xiaomi Buds 5 Pro. Аксессуар доступен в магазинах по цене в 22 990 рублей. Версия с поддержкой Wi-Fi обойдётся в 24 990 рублей.

Наушники поддерживают технологии Snapdragon Sound и Qualcomm aptX Lossless, обеспечивающие высокое качество звука. Аксессуар поддерживает активное шумоподавление, работу с двумя устройствами одновременно и воспроизведение аудио до 4,5 часа. Вместе с зарядным кейсом работу устройства можно продлить вплоть до 40 часов.