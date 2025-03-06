Россияне поделились представлениями об интернете в 2040 году

Большинство россиян уверены, что искусственный интеллект (ИИ) кардинально изменит интернет-пространство к 2040 году, вытеснив традиционные поисковики. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом онлайн-опросов Anketolog.ru совместно с PR-агентством Mediacom.Expert, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно опросу, 81% респондентов полагают, что интерактивные ИИ-ассистенты придут на смену привычным поисковым системам. Россияне ожидают, что ИИ не просто будет находить информацию, но и предлагать готовые решения, став незаменимым помощником в образовании, работе и повседневной жизни. В целом, участники исследования уверены, что искусственный интеллект станет определяющей технологией, оказывающей огромное влияние на различные аспекты жизни.

Помимо этого, 78% опрошенных прогнозируют активное внедрение ИИ в медицину для персонализированной диагностики и лечения. Значительная часть респондентов (70%) также ожидает, что развлекательный контент будущего будет генерироваться ИИ в режиме реального времени, адаптируясь под индивидуальные вкусы пользователей.

Однако, на фоне оптимистичных прогнозов, исследование выявило и опасения россиян относительно безопасности в интернете будущего. Около трети (38%) респондентов выразили обеспокоенность тем, что новые технологии создадут дополнительные уязвимости для защиты данных. В то же время 32% верят в развитие более надежных систем безопасности. Также 43% опрошенных считают, что проблема конфиденциальности в будущем потеряет актуальность, поскольку пользователи полностью доверятся новым технологиям. При этом 39% ожидают роста осведомленности о важности защиты личных данных.

Среди потенциальных рисков интернета будущего россияне назвали тотальный контроль (62%), утрату живого человеческого общения (39%) и массовую потерю рабочих мест (32%). Также в числе тревог – зависимость от цифровой среды (30%), утечки персональных данных (28%), киберпреступность и распространение недостоверной информации (20%).

В позитивном ключе, 78% россиян ожидают повсеместного доступа к интернету, даже в самых отдаленных уголках планеты. 65% уверены, что к сети будет подключено большинство устройств, включая одежду и элементы городской инфраструктуры, обеспечивая постоянный обмен данными. Ожидается, что доступ в интернет будет осуществляться через носимые устройства (66%), такие как умные очки и линзы, а 53% респондентов верят в нейроинтерфейсы для прямого подключения к сети.

Большинство опрошенных уверены, что интернет будущего положительно повлияет на качество жизни. Наибольшие надежды связаны с улучшением образования и доступа к информации (56%). Также ожидаются улучшения за счет цифровых технологий (31%) и расширения возможностей для удаленной работы (42%). Виртуальные ассистенты, персонализированный контент и медицинские инновации, по мнению россиян, сделают жизнь более удобной и доступной.