Samsung подтвердила выход стабильной One UI 7 в апреле

Samsung в своём официальном информационном бюллетене подтвердила срок выхода стабильной версии оболочки One UI 7.

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Согласно официальной информации, новая оболочка выйдет в апреле. Однако точная дата не озвучена даже официально.

Портал Android Authority, прокомментировавший информацию Samsung, отмечает, что One UI 7 представляет собой значительный редизайн интерфейса и включает обновления быстрой панели, а также новые функции искусственного интеллекта. Бета-версия One UI 7 была доступна только для владельцев Galaxy S25 с января, но теперь компания добавляет более старые поддерживаемые устройства в свою бета-программу.

Чтобы зарегистрироваться в бета-программе One UI 7, пользователи должны использовать приложение Samsung Members и находиться в поддерживаемом регионе.