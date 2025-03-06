Ученые приоткрыли тайну исчезнувшего континента

Приблизительно 30 миллионов лет назад мог существовать континент Балканатолия, который располагался между Азией и Западной Европой. По мнению ученых, этот исчезнувший давно участок суши позволил мигрировать азиатским видам животных в европейскую часть.

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Исследователи называют Балканатолию неким мостом, соединяющим два континента. Свои выводы они сделали на основе анализа фауны в разные геологические периоды. Эта гипотеза приоткрыла завесу на механизм миграции млекопитающих.

Авторы исследования предполагают, что Балканатолия имела свой уникальный мир флоры и фауны. При этом этот участок суши был изолирован, что и позволяло сохранять уникальность. Но позже, считают ученые, обособленность нарушилась. В итоге этот континент объединился с двумя другими.

По предварительным подсчетам, образовавшийся 30 миллионов лет назад животный мир во многом схож с современным. Исследования продолжаются, и ученые хотят выяснить полную картину происходящего с миграцией животных в тот далекий период и почему Балканатолия исчезла.

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