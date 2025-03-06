NASA готовится вернуть на Землю «застрявших» на МКС астронавтов

NASA готовится наконец вернуть на Землю астронавтов Буча Уилмора и Суниту Уильямс уже в марте. Они провели на МКС 9 месяцев вместо изначально запланированных 8 дней.

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Возвращение астронавтов задержалось, когда космический корабль Boeing Starliner, на котором они прибыли на МКС, оказался небезопасным для обратного полёта. Астронавты ожидают прибытия замены на МКС на следующей неделе.

Замена прибудет 12 марта, Уилмор и Уильямс пробудут с новыми астронавтами на станции неделю, передадут все дела, а 19 марта они уже должны быть дома. Дональд Трамп и Илон Маск недавно выразили желание ускорить возвращение астронавтов и обвинили предыдущую Администрацию в задержке.

Сначала возвращение Уилмора и Уильямс планировалось летом 2024 года. Планировалось выделить два запасных места, однако в итоге приняли решение не спешить ввиду высоких рисков для людей. SpaceX была вынуждена доработать «эвакуационный корабль» — модуль Crew Dragon C212 Freedom.

И в сентябре на МКС прибыл полупустой модуль, который и заберёт «застрявших» в космосе астронавтов.