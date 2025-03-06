Россия создает уникальный проект для космоса

Российские ученые разработали уникальный космический транспортер, способный очищать орбиту от космических обломков с возможностью возвращения одного из модулей на Землю для технического обслуживания. Устройство станет первым подобным аппаратом в России и одним из немногих в мире. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Космический транспортер — фактически спутник по очистке орбиты от космических обломков. На данный момент подобных аппаратов всего восемь во всем мире, но ни один из них нельзя вернуть на Землю для технического обслуживания и реэксплуатации. Уникальность нашего продукта в том, что работа мусоросборщика многоразовая. Сейчас ведут подготовку к первому тестовому запуску аппарата в космос», — передают «Известия».

Кроме своей основной функции по уборке космического мусора, новый аппарат также способен выполнить перенос объектов между орбитами, что может значительно продлить срок службы спутников. Также транспортер может возвращать спутники на Землю для их ремонта и дальнейшего использования. Такой функционал можно считать прорывом в области космических технологий.

Россия активно развивает свои космические технологии, включая создание уникальных космических аппаратов и наращивание группировки спутников для обеспечения стабильного интернет-соединения по всей территории страны. В рамках национального проекта планируется запуск почти 300 спутников на низкую орбиту. Это позволит обеспечить доступ к интернету в самых отдаленных регионах, включая автодороги и морские суда.