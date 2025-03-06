В Африке нашли костяные орудия предков человека возрастом 1,5 млн лет

Древние люди начали использовать костяные орудия примерно 1,5 миллиона лет назад – гораздо раньше, чем считалось. К такому выводу пришли ученые, исследовав тайник с 27 костяными артефактами в ущелье Олдувай в Танзании.

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Изделия представляли собой искусственно заостренные кости слонов и гиппопотамов. Открытие показало, что древние люди владели гораздо более сложным набором инструментов, чем принято было считать. Костяные орудия размером до 40 см изготавливались, вероятно, путем отламывания и последующей обработки заостренным камнем.

По мнению исследователей, орудия применяли как топоры. Их заостряли для разделки туш животных. Такое «лезвие» легко удаляло мясо с туш слонов и гиппопотамов, но было бесполезным как метательное оружие.

Ученые предположили, что люди не охотились на крупных животных. Более вероятно, что они собирали падаль, сообщает Nature.

Костяные орудия труда появились на миллион лет раньше, чем сформировался наш вид Homo sapiens (300 тысяч лет назад). В то время, когда были изготовлены олдувайские орудия, в Восточной Африке проживали три разных вида предков человека. Это человек прямоходящий (Homo erectus), человек умелый (Homo habilis) и парантроп Бойса (Paranthropus boisei). Определить, кто именно изготовил «лезвия», ученые не смогли.