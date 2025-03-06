Китай озвучил планы по запуску «искусственного Солнца»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) заявила, что Китай стремится коммерциализировать технологию ядерного синтеза к 2050 году. Корпорация имеет планы по коммерческой эксплуатации своего первого проекта по производству электроэнергии, который разрабатывается с использованием экспериментального устройства под названием "искусственное солнце», или токамак.

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Согласно Bloomberg, демонстрационная фаза проекта начнётся примерно в 2045 году, а через пять лет после этого, к 2050 году, начнётся коммерческая эксплуатация. Отмечается, что Китай всё больше активизирует свои усилия в области ядерного синтеза, который является практически бесконечным источником чистой энергии.

В 2024 году CNNC создала новую национальную компанию по термоядерному синтезу и привлекла значительные инвестиции в передовые устройства токамаков, которые используют магнитные поля для генерации энергии без выбросов и радиоактивных отходов. Кроме того, CNNC планирует в ближайшие пять лет увеличить производство отечественных разработок обычных ядерных реакторов деления и малых модульных реакторов.