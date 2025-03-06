Новая нейросеть за секунду находит слияния нейтронных звезд

Международная команда ученых разработала алгоритм машинного обучения DINGO-BNS, анализирующий гравитационные волны от слияния нейтронных звезд. Он расшифровывает сигналы от столкновения, определяет точные координаты звезд, их массу и скорость вращения. Алгоритм выдает характеристики за секунду и делает это на 30% точнее традиционных методов. В будущем DINGO-BNS позволит наблюдать электромагнитные сигналы до и во время столкновения нейтронных звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Когда две нейтронные звезды сталкиваются, они создают мощные гравитационные волны, которые можно зафиксировать на Земле. Эти события сопровождаются вспышками света и выбросами излучения, но увидеть их можно только при быстром реагировании. Если астрономы не успевают направить телескопы в нужную точку, то момент оказывается упущен. Кроме того, на обработку данных о гравитационных волнах требуются часы, а иногда и дни.

Международная команда ученых решила ускорить этот процесс. Астрономы разработали нейросеть DINGO-BNS, которая примерно за секунду определяет точные координаты источника гравитационных волн.

Алгоритм DINGO-BNS основан на глубоких нейросетях, обученных анализировать сигналы от столкновения нейтронных звезд. DINGO-BNS исследовала закономерности в данных о гравитационных волнах и научилась расшифровывать сигналы, определяя параметры события — массы звезд, их скорость вращения и местоположение.

Ранее самые быстрые методы обработки занимали около часа, а стандартные алгоритмы требовали гораздо больше времени. DINGO-BNS выдает характеристики слияния нейтронных звезд за секунду, а также определяет положение события на 30% точнее существующих методов.

В будущем алгоритм позволит ученым наблюдать электромагнитные сигналы как до, так и во время столкновения двух нейтронных звезд.