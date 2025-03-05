Tecno Camon 40 Pro оценили по качеству камеры на уровне iPhone 13 Pro

Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G получил оценку 138 баллов в рейтинге DXOMARK, став лидером по качеству камеры среди устройств своей ценовой категории. По фотографическим возможностям он приближается к более дорогим моделям, таким как iPhone 13 Pro, который в рейтинге получил оценку 141.

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Устройство стало первым обладателем нового знака качества DXOMARK — Smart Choice. Этот статус присуждается смартфонам, которые обеспечивают высокое качество съемки при конкурентной цене.

Согласно тестированию, Tecno Camon 40 Pro 5G набрал 146 баллов за фотосъемку, что является рекордным показателем для смартфонов стоимостью до 600 долларов. Камера устройства отличается хорошей цветопередачей, точной передачей оттенков кожи и широким динамическим диапазоном. В сравнении с конкурентами, такими как Samsung Galaxy A55 5G, смартфон предлагает более сбалансированное изображение с низким уровнем шумов и высокой детализацией.

Съемка в условиях слабого освещения также оказалась сильной стороной смартфона. Камера способна сохранять яркие участки изображения и отображать мелкие детали даже в темных сценах, опережая по этому показателю многие устройства аналогичного и даже более высокого класса.

Хотя Tecno Camon 40 Pro 5G не оснащен отдельным телеобъективом, его 3-кратный цифровой зум демонстрирует точную передачу цветов и хорошую экспозицию. Видео записывается в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, обеспечивая естественные цвета и правильную экспозицию при хорошем освещении. Однако в условиях недостаточной освещённости возможны перебои с автофокусом и появление цифрового шума.