Археологи-любители нашли меч XV века

В Польше археологи-любители нашли хорошо сохранившийся двуручный меч при помощи металлодетектора. Об этом пишет Popular Mechanics.

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Отлично сохранившийся двуручный меч, известный как цвайхендер, нашли на берегу реки польские металлоискатели из Ассоциации епископских сыскарей (Bishop's Detectory Association). Меч XV века достигает около метра в длину. Меч лежал в тайнике вместе с другим оружием и инструментами. Предположительно, тайник принадлежал рыцарю, который предпочел использовать другое оружие и спрятал цвайхендер до лучших времен.

Члены ассоциации передали все находки в управление по охране памятников, а затем в музей Остроды. При этом экспертов поразило, насколько хорошо сохранился меч — с рукоятью, навершием и гардой — после того, как его закопали рядом с руслом реки. Представители Музея Остроды, расположенного в бывшем тевтонском замке, заявили, что это первый двуручный меч в коллекции.

Цвайхендеры считались специализированным оружием, были распространены по всей Европе (особенно в Швейцарии и Германии) и сохраняли популярность на протяжении всего XVI века. Двуручный меч считался эффективным в ближнем бою, требовал особого мастерства в обращении и наиболее широко использовался в эпоху Возрождения.

Ранее в Великобритании школьник нашел в поле навершие редчайшего меча. Находку датировали XIII веком.