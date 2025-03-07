Блогер сравнил камеры Nothing Phone 3a Pro и iPhone 16 Pro Max

В одном из выпусков на YouTube-канале Trakin Tech English эксперт показал, как снимает фото и видео новый Nothing Phone 3a на фоне топового iPhone 16 Pro Max.

© YouTube/Trakin Tech English

Nothing Phone 3a Pro — смартфон среднего класса. Но сможет ли он обойти по качеству фото и видео флагманский iPhone 16 Pro Max?

Даже на дневных снимках заметно при приближении, что iPhone даёт намного больше деталей, чем Nothing Phone. При этом новинка в некоторых ситуациях лучше справляется с обработкой засветов, то есть у смартфона есть прогресс в плане обработки фото в режиме HDR. Однако у него время от времени возникают проблемы с экспозицией и балансом. Съёмка при слабом освещении вообще нив какое сравнение не идёт у Nothing с iPhone 16 Pro Max.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. Лучше оказался iPhone и с точки зрения видеосъёмки. Это касается и различных возможностей, и качества видео.

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

Вывод

Nothing Phone 3a Pro — один из лучших камерофонов в своём ценовом диапазоне, то есть в среднем сегменте. Несмотря на это, у него всё ещё есть множество недостатков. И это касается именно камеры. К тому же она всё же не флагманская и сравнивать её с камерой у iPhone 16 Pro Max нельзя.