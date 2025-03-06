Новый Galaxy Z Flip получит более емкий аккумулятор

Свежие утечки указывают на значительное улучшение автономности следующего поколения складного смартфона Samsung. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Уточняется, что номинальная емкость аккумулятора Galaxy Z Flip 7 составит 4174 мАч, а типичная – 4300 мАч. Для сравнения, Galaxy Z Flip 6 имеет аккумулятор с номинальной емкостью 3887 мАч. Как и в предыдущей модели, Z Flip 7 будет использовать два аккумулятора: больший на 2985 мАч и меньший на 1189 мАч. В совокупности это дает заметный прирост по сравнению с 4000 мАч типичной емкости Z Flip 6.

Ожидается, что увеличение емкости аккумулятора в сочетании с более энергоэффективным процессором Snapdragon 8 Elite значительно увеличит время автономной работы Z Flip 7, решив одну из ключевых проблем складных телефонов – скромное время работы от батареи.

Для контекста, Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Несмотря на схожую емкость, серия S25 демонстрирует значительно лучшее время автономной работы по сравнению с предшественниками благодаря оптимизации энергопотребления. Galaxy Z Flip 7 также будет поставляться с One UI 7, что предполагает дополнительные улучшения производительности и энергоэффективности на программном уровне.

Источник не сообщает о типе используемой аккумуляторной технологии, поэтому пока неясно, будет ли в телефоне применяться аккумулятор высокой плотности Si/C.