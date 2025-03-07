Обнаружена ранее неизвестная золотая рыба

Ученые обнаружили в пещере на юго-востоке Китая ранее неизвестную золотую рыбу. Исследование показало, что она продолжает эволюционировать, чтобы выжить под землей.

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Рыба оказалась новым видом синоциклохейлусов (Sinocyclocheilus), которые обитают только в Китае. Некоторые из них потеряли чешую и органы зрения в процессе адаптации к пещерной жизни.

Новооткрытому виду присвоили название «золотистая рыба Синжэнь» (S. Xingrenensis) в честь расположенного неподалеку города. У него нет чешуи, но есть крупные глаза. Это показывает, что он все еще меняется в соответствии с условиями среды.

Предыдущие исследования показали, что рыбы в Китае начали переселяться в пещеры в конце эпохи миоцена и в плиоцене (5,3 – 2,6 млн лет назад). Тогда климат в регионе стал более засушливым, и водоемы под открытым небом стали пересыхать.

Рыба Синжэнь и родственные ей виды, очевидно, потеряли чешую в плейстоцене (2,6 – 11 700 лет назад). Можно сделать вывод, что большинство пещерных рыб прожили в подземных экосистемах всего несколько миллионов лет. Новый вид еще не завершил эволюционный процесс.

Sinocyclocheilus – самая разнообразная группа пещерных рыб в мире. Она насчитывает 80 видов. Рыба Синжэнь стала 81-м.

Представители группы могут существенно отличаться друг от друга внешне. S. Xingrenensis обладает неравномерными черными отметинами на теле, но лишена роговидной структуры, присущей другим рыбам, сообщает Live Science.