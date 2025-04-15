Почему кошки морщат морды от некоторых запахов?

Кошки часто корчат странные мордочки, когда что-то нюхают — словно они шокированы неприятным запахом. Портал livescience.com рассказал, почему они так делают и как работает их обоняние.

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На самом деле, кошки морщат мордочки не только в ответ на неприятные запахи — это всего лишь знак, что они анализируют химические сигналы в окружении. Многие животные, в том числе дикие и домашние кошки, пользуются феромонами — химикатами, которые передают определенную информацию представителям того же вида. Для того, чтобы обнаруживать и расшифровывать эти невидимые сообщения, кошки пользуются специальным органом на небе — он называется «орган Якобсона».

Орган Якобсона существует отдельно от обонятельной системы, потому что она предназначена только для запахов. Столкнувшись с феромонами, кошка инстинктивно приоткрывает рот и загибает верхнюю губу — это часть т.н. реакции флемена. Из-за такой мимики молекулам феромона проще достичь органа, что повышает способность животного различать важные химические сигналы.

Другими словами, со стороны может показаться, что кошка скорчила гримасу, но за ней не стоит никаких эмоций — это просто обонятельный инстинкт. Для контекста, кошки используют феромоны для передачи разных сообщений. Они отмечают феромонами свою территорию, не влезая в драки, или же укрепляют отношения между мамой-кошкой и ее котятами. Феромоны также переносят информацию о сексуальном статусе, важную для спаривания.

Феромоны выделяются специальными железами, расположенными в разных частях тела кошки, включая подбородок, щеки, пространство между глазами и ушами, уголки губ, основание хвоста, гениталии, анус, между лап и сосками. Когда кошки трутся мордой об мебель, точат когти и справляют нужду, они оставляют после себя химические «послания» другим кошкам. А те, почувствовав феромоны, могут получить информацию о своих сородичах.

В ходе реакции флемена молекулы феромонов попадают в рот кошки и растворяются в слюне. После этого они проходят через два прохода (носо-небные каналы), которые ведут к органу Якобсона — двум мешочкам, заполненным жидкостью. Там они вызывают нервную реакцию, которая отправляет сигналы в специфические регионы мозга: амигдалу гипоталамуса и регион, отвечающий за сексуальное поведение, кормежку и социализацию.

Если значение запахов изучается со временем и может меняться по мере нового жизненного опыта, то феромоны вызывают инстинктивную реакцию. Кошке не нужно «выучивать», что означает феромон — это знание заложено на биологическом уровне. При этом сами по себе действия животного могут зависеть от степени развития, окружающей среды, прошлого опыта и внутренних факторов, таких как уровни гормонов.