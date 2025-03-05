В конце марта россияне увидят частное солнечное затмение

Частное солнечное затмение 29 марта 2025 года увидят в центральных и северо-западных районах России.

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Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников.

— Его фаза будет небольшой — в частности, в Москве Луна перекроет лишь семь процентов диаметра видимого диска Солнца, — уточнил специалист.

Затмение начнется в 14:25 (мск) и завершится в 15:13 (мск). Ученый добавил, что наблюдать его можно только с использованием специальных защитных средств для глаз. Могут пригодиться старые дискеты, снимки рентгена или засвеченные фотопленки.

Угольников отметил, что главным небесным явлением 2025 года станет полное лунное затмение, которое произойдет вечером 7 сентября. Его смогут наблюдать жители практически всех регионов России, сообщает Aif.ru.

Ранее научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал о потенциальных последствиях возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. По его словам, это событие может привести к мощному взрыву мощностью около восьми мегатонн и последующему метеоритному «дождю» на Земле.

При этом, по старым данным, астрономы заявили, что астероид может столкнуться с Землей в 2032 году с шансом 3,1 процента. «Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли стоит бояться катастрофы.