Россияне начали переходить с «просто больших по диагонали» телевизоров на флагманские модели

В 2024 году россияне начали отдавать предпочтение не просто большим телевизорам, а моделям с передовыми технологиями. По данным исследования GFK, продажи телевизоров с диагональю 70+ дюймов выросли на 40%, а спрос на премиальные устройства увеличился более чем на 15%.

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Популярность набирают технологии QLED и Mini LED, обеспечивающие яркость, высокую контрастность и точность цветопередачи. Их продажи выросли более чем на 50%, что говорит о готовности потребителей инвестировать в качественные устройства.

Рынок телевизоров в России постепенно смещается в сторону более дорогих и функциональных моделей. Продажи устройств в ценовом сегменте от 40 000 до 50 000 рублей выросли на 10%, от 60 000 до 70 000 — на 20%, а телевизоры стоимостью свыше 100 000 рублей стали покупать на 17% чаще. При этом доля бюджетных моделей (до 15 000 рублей) сократилась на 30%.

Генеральный директор Skyworth в России и СНГ Илья Мазуренко отметил, что компания активно развивает премиальный сегмент. В России уже продаются OLED-телевизоры Skyworth SXF9850, а в марте появится новая модель Skyworth SXF9800 с панелями OLED и частотой обновления 120 Гц.

Еще одна тенденция — рост популярности Smart TV. По данным GFK, к концу 2024 года более 90% проданных телевизоров поддерживали эту функцию. Skyworth также представила телевизор со встроенным искусственным интеллектом DeepSeek, который помогает с повседневными задачами, такими как создание заметок и бронирование отелей.