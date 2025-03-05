В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

Компания Albedo запустит спутник Clarity-1, предназначенный для наблюдения за наземными объектами со сверхнизкой орбиты. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Космический аппарат планируется запустить в рамках миссии Transporter-13 на ракете SpaceX Falcon 9, которая должна стартовать с Базы Ванденберг в Калифорнии на следующей неделе. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-600 километров, которая затем будет снижена до 274 километров.

Clarity-1 планируется использовать для различных целей, в частности, мониторинга трубопроводов или обслуживания солнечных электростанций.

530-килограммовый космический аппарат размером с телефонную будку рассчитан на срок службы около пяти лет. В планы Albedo входит запуск группировки из около 24 таких спутников. На ее создание компания недавно получила грант Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В январе SpaceX на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг в рамках миссии Transporter-12 запустила более 130 космических аппаратов, в частности, первый спутник турецкой компании Baykar, известной своими беспилотниками.