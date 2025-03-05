В Венгрии нашли ключ к тайнам древнейших окаменелостей Земли

Ученые из университета им. Этвеша Лоранда (Венгрия) обнаружили в термальных источниках уникальные бактериальные сообщества, которые могут помочь разгадать тайны строматолитов — одних из древнейших скальных образований Земли. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, не только проливает свет на геологическое прошлое, но и дает представление о современных процессах, происходящих в экстремальных условиях.

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Строматолиты — это слоистые структуры, образуемые колониями микроскопических цианобактерий, которые скапливают и фиксируют частицы карбоната кальция. Они появились более 3,5 миллиарда лет назад и сыграли ключевую роль в насыщении атмосферы кислородом около 2,2 миллиарда лет назад, что способствовало развитию жизни. В наше время строматолиты встречаются крайне редко, поэтому их изучение особенно ценно для науки.

Исследователи из двух университетов и Исследовательского центра астрономии и наук о Земле HUN-REN изучали термальный источник Кёрём в графстве Боршод-Абауй-Земплен (Венгрия). Они обнаружили, что горячая вода (79,2°C), насыщенная кальцием, формирует карбонатные отложения, на которых развиваются красные и зеленые микробные слоистые колонии микроорганизмов (бактериальные маты) толщиной 3–5 см, которые напоминают структуры древних строматолитов. Эти биопленки процветают в условиях высокой температуры, низкого содержания органики и даже повышенной концентрации мышьяка, что делает их уникальными моделями для изучения древних геобиологических процессов.

Ученые впервые подробно описали сходство нынешних бактериальных колоний с окаменелыми строматолитами;

Исследование показало, как микробы взаимодействуют с минералами, формируя пористые структуры, напоминающие древние образования;

Обнаруженные микроорганизмы адаптировались к экстремальным условиям, что может помочь в изучении жизни в аналогичных средах, например, на Марсе.

«Понимание механизмов образования строматолитов помогает нам реконструировать древние экосистемы Земли, изучать происхождение жизни и даже разрабатывать методы поиска следов жизни на других планетах», — отметили ученые

Исследование также расширяет знания о процессах формирования известняков и карбонатов, что важно для геологии и палеобиологии.