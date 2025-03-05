Ученые выяснили, как древние амфибии пережили массовое вымирание на Земле

Ученые из Бристольского университета выяснили, что предки современных лягушек сумели пережить массовое вымирание в конце пермского периода благодаря своему питанию. Они охотились на добычу в пресноводных экосистемах, избегая конкуренции с хищниками, обитавшими на суше. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

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Пермский период — последний этап палеозойской эры, длившийся примерно 47 миллионов лет (от 299 до 252 млн лет назад). В это время на суше появились первые зверообразные рептилии, а в морях господствовали трилобиты, аммониты и кораллы. Однако конец пермского периода ознаменовался крупнейшей экологической катастрофой в истории Земли — пермско-триасовым вымиранием, в результате которого исчезло до 90% всех видов животных и растений.

Ученые выяснили, что успех темноспондилов — древних амфибий, родственных современным лягушкам и саламандрам, — объясняется их всеядностью. Они могли питаться самыми разными видами добычи, что помогло им выжить в условиях глобальных изменений климата и экосистем.

После пермско-триасового вымирания, уничтожившего почти всю жизнь на планете, Земля столкнулась с тяжелыми условиями: вулканическая активность вызвала сильное потепление, окисление атмосферы, кислотные дожди и массовые пожары. В тропиках сформировалась «мёртвая зона», где почти не осталось животных.

Исследователи проанализировали останки 100 темноспондилов, живших в триасе, изучив размеры их тел, строение черепов и зубов. Оказалось, что в отличие от многих других групп животных, их анатомия оставалась относительно стабильной даже после катастрофического вымирания.

«Мы обнаружили, что темноспондилы сохраняли прежний диапазон размеров: одни были мелкими и питались насекомыми, другие — крупными, охотясь на рыбу», — пояснил соавтор исследования Армин Элслер.

Профессор Майк Бентон отметил, что удивительным открытием стало умение темноспондилов пересекать тропическую мёртвую зону во время более прохладных периодов. Ископаемые остатки этих животных найдены как в Южной Африке и Австралии, так и в Северной Америке, Европе и России.

Однако, как подчеркнул ведущий автор исследования Аамир Мехмуд, их расцвет длился недолго: «Темноспондилы успешно адаптировались к жаркому климату, но их расцвет в раннем триасе не привел к долгосрочному доминированию. Когда в среднем триасе начали развиваться предки динозавров и млекопитающих, темноспондилы постепенно уступили им место».