На Байконуре завершились вакуумные испытания «Союза МС-27»

В монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на космодроме Байконур завершились вакуумные испытания пилотируемого корабля «Союз МС-27». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

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Испытания на герметичность корабля начались 26 февраля. После завершения тестов «Союз МС-27» отправили на рабочее место для дальнейшей подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.

На борту корабля будет находиться экипаж 73-й длительной экспедиции, куда входят россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американец Джонатан Ким, которые признаны годными к космическому полету.