Земным GPS впервые воспользовались на Луне

НАСА и Итальянское космическое агентство вошли в историю, проведя 3 марта успешный эксперимент по геолокации на Луне с использованием систем GPS и Galileo.

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Среди полезной нагрузки модуля Blue Ghost, прилунившегося накануне, был LuGRE — приемник сигналов спутниковой системы навигации GNSS, к которой относятся Galileo, GPS, ГЛОНАСС и BeiDou.

«На Земле мы можем использовать сигналы GNSS для навигации в самых разных устройствах — от смартфонов до самолетов. LuGRE показал, что мы можем успешно получать и отслеживать сигналы GNSS на Луне. Это очень важное открытие для лунной навигации, и мы надеемся использовать эту возможность для будущих миссий», — заявил Кевин Коггинс, менеджер программы космической связи и навигации НАСА.

Приемник прилетел на Луну включенным, и сразу после посадки в Центре космических полетов имени Годдарда началась расшифровка его данных. По мере их поступления напряжение росло: сумеет ли аппарат вычислить координаты по GPS и Galileo?

В 2 часа ночи по восточному времени 3 марта (10 утра по Москве) было официально объявлено: LuGRE впервые в истории получил и отследил сигналы на поверхности Луны и установил навигационную точку на расстоянии более 360 000 км от Земли.

LuGRE стал первым разработанным Итальянским космическим агентством прибором, оказавшимся на Луне. Ставить рекорды он начал еще по дороге туда: 21 января приемник превзошел самую большую высоту приема GNSS 337 800 км, 20 февраля поймал спутниковые сигналы на лунной орбите, показав, что их можно использовать для работы в цислунном пространстве.

Традиционно инженеры NASA отслеживают космические аппараты, используя комбинацию измерений, включая бортовые датчики и сигналы от наземных станций слежения. LuGRE продемонстрировал, как использование GNSS для навигации в околоземном пространстве может снизить зависимость от операторов даже так далеко — на Луне.