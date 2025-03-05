Журналисты отметили знаковое событие в истории устройств Apple

Apple завершила эпоху устройств iPhone и iPad с базовым объемом памяти 64 ГБ. Теперь все новые модели смартфонов и планшетов компании, представленные в текущей линейке, начинаются с минимального объема хранилища в 128 ГБ. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Этот шаг знаменует собой окончательное прощание с конфигурацией в 64 ГБ для новых устройств Apple, за исключением восстановленных моделей. Последними устройствами, предлагавшимися с 64 ГБ в базовой комплектации, были iPhone SE третьего поколения и iPad 10. Обе эти модели были сняты с производства и заменены на iPhone 16e и новый базовый iPad с чипом A16, которые поставляются с минимальным объемом памяти 128 ГБ.

Это не первое значительное изменение в технических характеристиках устройств Apple за последние месяцы. Напомним, что с октября текущего года все компьютеры Mac, продаваемые Apple, по умолчанию оснащаются оперативной памятью не менее 16 ГБ.

Стоит отметить, что первыми iPhone с 64 ГБ встроенной памяти стали модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, выпущенные в 2017 году. В том же году появились и первые модели iPad Pro с минимальным объемом хранилища в 64 ГБ.