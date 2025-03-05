В Сальвадоре найдены «жуткие» ритуальные куклы возрастом 2400 лет

Археологи Варшавского университета во главе с Яном Шиманским обнаружили на вершине древней пирамиды в Сан-Исидро (Сальвадор) пять глиняных фигурок с поразительными чертами лица. Все фигурки имели открытые рты, у некоторых видны языки, а у трех самых крупных обнаружены съемные головы с отверстиями в шее и макушке, сообщается в журнале Antiquity.

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Шиманский заметил, что, пропустив веревку через эти отверстия, фигурки можно заставить поворачивать головы из стороны в сторону, словно марионетки, что говорит о том, что они могли использоваться в кукольных представлениях

Историк искусства Джулия Гернси, соавтор исследования, называет эту гипотезу «очень смелой». Радиоуглеродный анализ керамики показал, что фигурки были захоронены около 400 года до н. э. (около 2,4 тысячи лет назад). В это время в Мезоамерике, включая земли майя, начали формироваться сложные общества и зарождалась письменность. Однако, по мнению Шиманского, Сан-Исидро отличался от соседних культур — здесь, вероятно, не было единовластного правителя, и общество оставалось более равноправным.Мезоамерика — это историко-культурный регион в Центральной Америке, охватывающий территории современных Мексики, Белиза, Гватемалы, Сальвадора, а также западные части Гондураса, Никарагуа и Коста-Рики.

Куклы принадлежат к стилю артефактов, называемых фигурками Болинас. Ранее подобные куклы нередко находились в разрушенном виде, но в данном случае они были обнаружены в хорошем состоянии и расположены в определенном порядке: три лицом вверх, две лицом вниз, а большинство обращены к заходящему Солнцу – символу царства смерти в мезоамериканской культуре. Это позволяет предположить, что куклы могли использоваться в ритуальных представлениях, возможно, для передачи важных сообщений о религиозной и политической лояльности.

«Это словно глиняные актеры: когда держишь их в руке, они иногда выглядят жутко из-за своих ярких выражений – кажется, что они почти двигаются», — говорит Шиманский.

Такая интересная подвижность фигурок позволяет археологам предположить, что их могли переодевать в разные костюмы и играть разные роли в зависимости от контекста представления.

Также исследователи находят параллели с фигурками, обнаруженными в захоронениях майя Так'алик Аб'ах в Гватемале, где целые комплекты фигурок Болинас, украшенные деталями, использовались в ритуальных сценах, изображающих танец и начало путешествия в подземный мир.

Новые данные помогают понять, как происходили древние представления и ритуалы, связанные с захоронениями в Мезоамерике, а также отражают культурное разнообразие эгалитарных обществ, таких как в Сальвадоре.