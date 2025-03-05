HMD представила наушники с реверсивной зарядкой

На Mobile World Congress 2025 в Барселоне компания HMD анонсировала беспроводные наушники Amped Buds с поддержкой Qi2 и магнитной зарядки MagSafe.

© MobiDevices

HMD Amped Buds оснащены 10-миллиметровыми драйверами и тремя микрофонами, что обеспечивает функции активного шумоподавления (ANC) и шумоподавления окружающей среды (ENC). Пользователи могут подключать эти наушники к двум устройствам одновременно, а также воспользоваться Google Fast Pair для быстрого сопряжения.

Гарнитура имеет степень защиты IP54 (защита от пыли и брызг), а зарядный футляр – IPX4. Вес каждого наушника составляет 80 грамм, толщина – 14 мм. Вкладыши обладают регулируемым шарниром для комфортной посадки.

Наушники поставляются в чехле с аккумулятором емкостью 16 000 мАч, поддерживающем обратную беспроводную зарядку, магнитную зарядку, а также проводную зарядку через двойной кабель USB Type-C. Чехол может заряжать совместимые беспроводные устройства и, например, увеличить заряд батареи iPhone 16 на 20% при магнитном креплении или на 24% при проводном подключении.

Время автономной работы Amped Buds составляет до 8 часов без ANC и до 4 часов с включенным ANC. В сочетании с зарядным чехлом общее время работы увеличивается до 95 часов.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи HMD Amped Buds стартуют в апреле 2025 года. Доступны три цвета: черный, голубой и розовый. Стоимость составляет €199.