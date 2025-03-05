В tvOS 18.4 Beta нашли свидетельство разработки устройства для умного дома

В последней бета-версии tvOS 18.4 были обнаружены новые признаки того, что Apple ведет разработку аксессуара для умного дома, который, по слухам, может быть представлен уже в этом году. Издание MacRumors выяснило, что Apple добавила фреймворк ChatKit в код tvOS, что вызывает вопросы, поскольку приложение «Сообщения» отсутствует как на Apple TV, так и на HomePod.

© Газета.Ru

Фреймворк ChatKit, интегрированный в tvOS 18.4, включает в себя функции реакций и уведомлений для тапбэк-реакций iMessage, такие как «[имя] не понравилось это» или «[имя] отреагировал [эмодзи]». Эти функции кажутся нелогичными для текущих устройств Apple на базе tvOS.

И Apple TV и HomePod построены на базе tvOS, и ожидается, что будущий хаб для умного дома также будет использовать эту операционную систему. Хотя Apple TV и HomePod не смогут использовать функциональность ChatKit, обнаруженную в tvOS 18.4, новый домашний аксессуар от Apple, вероятно, будет совместим с этими функциями.

Ожидается, что разрабатываемый Apple Smart Home Hub будет оснащен встроенными приложениями Apple, и существует вероятность, что одним из этих приложений станет «Сообщения».

Важно отметить, что tvOS и iOS используют общую кодовую базу, поэтому данное добавление может оказаться незначительным. Однако, учитывая, что функциональность ChatKit уже присутствовала в iOS, ее добавление в tvOS 18.4 именно сейчас может указывать на нечто большее.

Предполагается, что предстоящее устройство Apple станет центральным хабом для управления умным домом, а также будет поддерживать видеозвонки, просмотр фотографий, веб-серфинг, прослушивание музыки, получение новостей и многое другое. По слухам, устройство будет напоминать iPad с подставкой.

Вероятно, пользователи смогут размещать устройство на столе или крепить на стену, и предполагается, что в доме можно будет использовать несколько таких хабов. Устройство также может быть оснащено датчиками для измерения температуры или обнаружения присутствия людей.

Точная дата запуска хаба для умного дома Apple пока неизвестна, но предположительно он может быть представлен во втором или третьем квартале 2025 года.