Суд в Москве оштрафовал Twitch и Zoom

Таганский районный суд Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch на 13 миллионов рублей, а платформу для онлайн-конференций Zoom на 15 миллионов рублей.

Об этом в среду, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) <...> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 13 миллионов рублей. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Зум Видео Коммуникэйшис Инк. (Zoom Video Communications, Inc) <...> назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей, — сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Оба сервиса признаны виновными по статье о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Ранее в середине апреля прошлого года суд в Москве оштрафовал Twitch на один миллион рублей. Компания признана виновной в неисполнении обязанности по осуществлению ее мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к информации.