Появилось видео эффектной посадки на Луну аппарата Blue Ghost
Лунный посадочный модуль Blue Ghost техасской компании Firefly Aerospace продемонстрировал способность плавно спускаться на поверхность иного небесного тела. Он прислал эффектное видео, в котором запечатлен этот момент, передает 3Dnews.ru.
Как отмечается, Blue Ghost снял зрелищный ролик собственного спуска на Луну. Посадка произошла 2 марта 2025 года. Камера модуля запечатлела пейзажи естественного спутника Земли. Создается ощущение, что съемка велась по сценарию, как будто камеру держит в руках опытный голливудский оператор.
На видео можно увидеть, как модуль приближается к поверхности Луны. Она покрыта кратерами, и один из них станет местом посадки модуля. Двигатели постепенно снижают скорость, пока не включаются на полную мощность перед касанием, поднимая клубы лунной пыли. Оператор находится спиной к Солнцу, поэтому тень модуля, отбрасываемая на поверхность Луны, становится центром кадра.
В компании назвали произошедшее историческим моментом. Модель запустили в космос в середине января на ракете SpaceX Falcon 9. Посадку удалось произвести спустя чуть более 40 дней после запуска. 6 марта еще один частный спускаемый модуль — Athena от компании Intuitive Machines — попытается совершить посадку на Луну.