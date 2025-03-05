Роскомнадзор в феврале отразил более 800 DDoS-атак

По итогам февраля специалисты Роскомнадзора отразили 882 DDoS-атаки, направленные на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период составила 599 Гбит/с и до 57 млн пакетов в секунду (п/с). Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 71 час 27 минут», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что также в феврале специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 9 тысяч фишинговых ресурсов и 44 сайта, с помощью которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Помимо этого, сотрудники ведомства устранили 453 нарушения маршрутизации трафика со стороны 189 организаций.

В конце февраля исследование аналитического центра компании StormWall показало, что в четвертом квартале 2024 года количество DDoS-атак на API увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а 70% DDoS-атак на API было направлено на ретейлеров и банки.