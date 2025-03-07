Google заявила о раннем выходе Android 16

Президент Google по экосистеме Android Самир Самат заявил, что компания планирует выпустить Android 16 раньше обычного графика. Он подчеркнул, что разработка идёт по плану.

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Релиз запланирован на июнь. Обычно Google объединяет команды на стадии стабильной ветки в июне, но в этом году они решили ускорить процесс, чтобы быстрее обнаружить ошибки.

Менеджер рассказал, что Google собирается сделать больше, чтобы подчеркнуть новые особенности обновления Android 16 и как можно быстрее продемонстрировать ОС пользователям. Самат отметил, что хотя Google стремится делать обновления операционной системы быстрее, годичные номерные выпуски Android, включая Android 16, остаются принципиально важными.