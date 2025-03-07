Google заявила о раннем выходе Android 16

Президент Google по экосистеме Android Самир Самат заявил, что компания планирует выпустить Android 16 раньше обычного графика. Он подчеркнул, что разработка идёт по плану.
Релиз запланирован на июнь. Обычно Google объединяет команды на стадии стабильной ветки в июне, но в этом году они решили ускорить процесс, чтобы быстрее обнаружить ошибки.
Менеджер рассказал, что Google собирается сделать больше, чтобы подчеркнуть новые особенности обновления Android 16 и как можно быстрее продемонстрировать ОС пользователям. Самат отметил, что хотя Google стремится делать обновления операционной системы быстрее, годичные номерные выпуски Android, включая Android 16, остаются принципиально важными.