Google назвала сроки выхода Android 16

Американская корпорация Google выпустит новую версию операционной системы (ОС) для смартфонов Android раньше намеченного срока. Об этом сообщает издание Android Police.

© Lenta.ru

Журналисты медиа пообщались с представителями IT-гиганта на выставке MWC 2025 в Барселоне. Руководитель проекта Android Самир Самат назвал ориентировочные сроки выхода новой версии ОС — июнь 2025 года. По его словам, инженеры компании работают над тем, чтобы представить публичную версию системы в начале лета.

По словам журналистов издания, обычно Google выпускала финальную версию Android не раньше августа. Самат рассказал, что у корпорации появилась возможность сделать это раньше из-за изменений в структуре и производственном процессе. Представитель корпорации заметил, что раньше разработчики работали над разными направлениями ОС, а затем объединяли свои наработки — в этот раз они изначально работают сообща.

«Есть много пользователей, которым нужна более быстрая функциональность ОС, и они хотят, чтобы мы обновлялись чаще», — заявил Самир Самат.

По его словам, обновления начали выходить регулярнее, чем обычно — также есть возможность быстрее исправлять ошибки в системе.

Ранее стало известно, что корпорация Google представит операционную систему Android 16 в мае. 20 мая компания проведет конференцию для разработчиков Google I/O, на которой покажет новую ОС.