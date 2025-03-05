Google назвала сроки выхода Android 16

Американская корпорация Google выпустит новую версию операционной системы (ОС) для смартфонов Android раньше намеченного срока. Об этом сообщает издание Android Police.

Google назвала сроки выхода Android 16
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Журналисты медиа пообщались с представителями IT-гиганта на выставке MWC 2025 в Барселоне. Руководитель проекта Android Самир Самат назвал ориентировочные сроки выхода новой версии ОС — июнь 2025 года. По его словам, инженеры компании работают над тем, чтобы представить публичную версию системы в начале лета.

По словам журналистов издания, обычно Google выпускала финальную версию Android не раньше августа. Самат рассказал, что у корпорации появилась возможность сделать это раньше из-за изменений в структуре и производственном процессе. Представитель корпорации заметил, что раньше разработчики работали над разными направлениями ОС, а затем объединяли свои наработки — в этот раз они изначально работают сообща.

«Есть много пользователей, которым нужна более быстрая функциональность ОС, и они хотят, чтобы мы обновлялись чаще», — заявил Самир Самат.

По его словам, обновления начали выходить регулярнее, чем обычно — также есть возможность быстрее исправлять ошибки в системе.

Ранее стало известно, что корпорация Google представит операционную систему Android 16 в мае. 20 мая компания проведет конференцию для разработчиков Google I/O, на которой покажет новую ОС.

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