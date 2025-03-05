Власти Онтарио разорвали контракт со Starlink

Провинция Онтарио в ответ на введение США пошлин на канадскую продукцию в размере 25% разорвала контракт с компанией SpaceX Илона Маска, которая предоставляет терминалы спутниковой связи Starlink.

Об этом заявил глава региона Даг Форд.

"Мы разрываем контакт Онтарио со Starlink. С ним покончено. Его больше нет. Мы не будем сотрудничать с людьми, которые санкционируют и поощряют экономические атаки на нашу провинцию и нашу страну", - сказал он в ходе брифинга, который транслировал телеканал CTV.

Губернатор подчеркнул, что канадские власти "должны быть готовы к длительной борьбе" и использовать все имеющиеся у них средства.

В начале февраля Форд уже заявлял о намерении властей провинции разорвать контракт со Starlink после того, как президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Однако после переговоров Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо решение в отношении пошлин на канадские товары, которое должно было вступить в силу 4 февраля, было отложено еще на 30 дней.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).