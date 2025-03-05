Солнечная засветка ударит по телевизорам в России

По всей России возможны сбои телесигнала из-за солнечной засветки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

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В РТРС отметили, что временное исчезновение сигнала возможно, но в исключительных случаях, связанных с несоответствием пользовательского оборудования требованиям, обеспечивающим устойчивый прием цифрового телевидения.

Солнечная засветка или солнечная интерференция — это смешение радиосигнала, принимаемого со спутника, с излучением от Солнца, приводящее к возникновению помех. Солнечная засветка в течение года сильнее всего проявляется на планете в период с начала марта по середину апреля и с начала сентября по первую декаду октября. Это связано с тем, что в этот период Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» со спутниками связи.

До этого стало известно, что солнечная активность может вызывать землетрясения. Изменения температуры поверхности планеты из-за солнечной активности могут влиять на свойства горных пород, делая их более хрупкими и склонными к растрескиванию. Эти процессы также способны менять движение подземных вод, что, в свою очередь, может изменять давление на границы тектонических плит.