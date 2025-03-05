США запускают первый в мире 240-тонный беспилотный научный корабль

США спустили на воду первый в мире 240-тонный беспилотный корабль USX-1 Defiant, разработанный в рамках программы NOMARS. Судно длиной 55 метров, весом 240 тонн, предназначено для автономных научных миссий и способно выполнять продолжительные задачи в сложных морских условиях без экипажа.

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Завершение строительства Defiant произошло в феврале 2025 года, и уже скоро судно пройдет испытания в порту и в открытом океане, а весной 2025 года запланирована многомесячная демонстрация. Программа NOMARS предлагает совершенно новый взгляд на судостроение, отказываясь от необходимости разрабатывать корабли с учетом управления и проживания на нем людей. Такой подход позволяет сделать суда компактнее и дешевле, а также улучшить их обтекаемость и устойчивость даже в сложных погодных условиях.

Особое внимание уделено автономному управлению. Беспилотное судно использует систему навигации, которая сочетает компьютерное зрение и управление движением на основе искусственного интеллекта. Это помогает ему точно следовать за движущимися объектами, корректировать маршрут и выполнять сложные задачи, такие как автоматическая дозаправка. Недавние испытания показали, что USV Mariner успешно заправил USV Ranger, подтвердив возможность долгосрочных автономных миссий.

«Прототип успешно спущен на воду и скоро пройдет морские испытания, подтверждая эффективность нашего подхода к автономному управлению суднами. Наша цель — создать флот беспилотных судов, который позволит выполнять морские миссии с значительно меньшими затратами по сравнению с пилотируемыми кораблями», — отметил представитель DARPA.

Этот прорыв в области морской робототехники имеет большое значение для изучения океана и оборонной стратегии. Использование автономных судов позволяет не только снизить затраты на эксплуатацию, но и повысить надежность миссий.