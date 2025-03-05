Samsung показала ноутбук с экраном, спрятанным в металлический кейс

На MWC 2025 компания Samsung Display показала необычный концепт — Flexible Briefcase.

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Это гибкий ноутбук, который складывается в элегантный металлический кейс с ручками и встроенными кнопками управления.

Главная особенность устройства — 18,1-дюймовый QD-OLED дисплей с разрешением QuadHD+ (2000 × 2664 пикселей) и плотностью 184 PPI. Экран имеет радиус изгиба 4.5R, что гарантирует надежную работу складного механизма.

Samsung уже несколько лет разрабатывает подобные концепты.

В 2022 году компания запатентовала ноутбук, который складывается в два раза, а ранее показывала концепт Flex Note. Пока неизвестно, выйдет ли Flexible Briefcase в продажу, но он выглядит перспективно, особенно для творческих пользователей.