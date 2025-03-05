Трамп: США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 марта, во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что страна «водрузит американский флаг на Марсе и далеко за его пределами».

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По его словам, Соединенные Штаты будут также «осваивать новые рубежи науки, вести человечество в космос».

— Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел, — высказался Трамп во время своей речи, которую транслировали на YouTube.

Также Дональд Трамп пообещал отменить десятки указов предыдущей американской администрации. Американский президент добавил, что такие меры вводятся для того, чтобы разгрузить экономику страны.

Он также сообщил, что планирует отказаться от руководства Североатлантическим альянсом в пользу европейских стран. По его словам, американская администрация рассчитывает на то, что во главе НАТО встанет Франция или Великобритания.

Стало известно, что США запретили Британии делиться американскими разведданными с Украиной.