Nubia представила смартфон с вращающимся кольцом камеры

На MWC 2025 компания Nubia представила смартфон Focus 2 Ultra, главной особенностью которого стало физическое вращающееся кольцо вокруг модуля камеры.

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Оно позволяет регулировать зум и менять фильтры без необходимости заходить в настройки.

Смартфон получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран (FullHD+, 120 Гц), процессор Unisoc T760, 5000 мАч-батарею с 33-ваттной зарядкой и 32-мегапиксельную фронталку.

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Основная камера — на 50 Мп с диафрагмой f/1.47, сенсор 1/1.55".

Как и Xiaomi 15 Ultra, Focus 2 Ultra поддерживает фирменную съемную рукоятку для удобной фотосъемки. Однако его цена значительно ниже: €299 ($314) против €1200 ($1258) за Xiaomi 15 Ultra.