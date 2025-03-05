Galaxy S25 побил рекорды продаж за всю историю одноименных серий смартфонов

Портал GizmoChina со ссылкой на источники в Samsung сообщил, что серия Galaxy S25 достигла рекордных продаж — 1 млн штук за 21 день только в Южной Корее. Это назвали рекордом, побившим все предыдущие достижения линеек Galaxy S24 и Galaxy Note 10.

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За 11 дней было сделано 1,3 млн предварительных заказов на модели S25, как отмечается, благодаря улучшенной производительности, лёгкому и тонкому дизайну, а также персонализированным функциям Galaxy AI. Главной причиной покупки стала производительность, включая новейшие возможности процессора и памяти.

Так, флагман Galaxy S25 Ultra с камерой 200 Мп и титановой рамкой оказался особенно популярен. Наиболее востребованными цветовыми вариантами были Titanium Silver Blue и Titanium White Silver для Ultra, а Ice Blue и Silver Shadow для Galaxy S25 Plus и Galaxy S25.

Согласно источнику, в целом серия Galaxy S25 остаётся успешной и привлекает много покупателей.