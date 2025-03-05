В Китае нашли окаменелости гигантского скорпиона времен динозавров

Окаменелости неизвестного науке древнего скорпиона обнаружили ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии в Китае. Он жил около 125 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

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Ядовитый скорпион был крупнее многих вымерших и современных собратьев. Ученые предположили, что это был высший хищник в своей пищевой цепи, поглощавший пауков, ящериц и даже мелких млекопитающих.

Это первый ископаемый скорпион мезозойской эры, найденный в Китае. Большинство скорпионов, живших 252-66 млн лет назад, сохранились в янтаре. Окаменелости встречаются гораздо реже. Скорпионы обитают в основном под камнями и ветвями, где у них меньше возможностей попасть в осадочные породы.

Древнего скорпиона обнаружили в формации Исянь. Новому виду присвоили название Jeholia longchengi. Он достигал примерно 10 см в длину, что делало его гигантским для своего времени. Большинство мезозойских скорпионов были вполовину меньше.

В отличие от современных скорпионов, у Jeholia longchengi были довольно длинные ноги без шипов и тонкие клешни. Ученые отметили, что в наши дни он мог бы стать естественным врагом для многих мелких животных и даже охотиться на детенышей позвоночных, сообщает Science Bulletin.