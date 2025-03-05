Вселенная наполнена невидимыми «радиопризраками»

Австралийские ученые из Университета Западного Сиднея и Университета Маккуори подвели промежуточные итоги проекта по сканированию космоса с помощью современных радиотелескопов. Наблюдения в невидимом глазу диапазоне позволили открыть чрезвычайно слабые радиоисточники, образующие так называемую «вселенную с низкой поверхностной яркостью». Исследование опубликовано на портале The Conversation.

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Программа EMU (Эволюционная карта Вселенной) на 25% завершила картографирование южного полушария с беспрецедентной чувствительностью. Этот проект создает самый подробный радиоатлас южного неба, который станет важным инструментом для астрономов на десятилетия вперед.

Одним из ключевых объектов исследований стали звезды Вольфа-Райе — редкие и нестабильные звезды на последних этапах своей жизни. Они сбрасывают внешние слои, образуя вокруг себя туманные структуры. Например, объект WR16 и кольцо Киклос демонстрируют, как выброшенный материал формирует симметричные круги вокруг звезд.

Остатки сверхновых, такие как Телейос и Дипротодон, представляют собой расширяющиеся сферы, образованные взрывами массивных звезд. Телейос, названный в честь греческого слова «совершенный», поражает своей почти идеальной круглой формой, что указывает на отсутствие значительных внешних воздействий. Дипротодон, названный в честь гигантского вомбата, является одним из крупнейших остатков сверхновых на небе, его размер в шесть раз превышает видимый размер Луны.

Радиотелескопы также обнаружили галактики с радиокольцами, где радиоизлучение образует кольцо вокруг центра. Ученые предполагают, что это может быть связано с взрывами множества сверхновых, выталкивающих радиоизлучающие облака из центра галактики.

Еще более загадочными являются объекты класса ORC (Odd Radio Circles, или странные радиокольца), такие как LMC-ORC, которые видны только в радиодиапазоне и пока не имеют объяснения.

«Эти открытия меняют наше понимание Вселенной. Мы только начинаем исследовать новую вселенную с низкой поверхностной яркостью, и она полна сюрпризов», — отметили астрономы.

Ранее ученые обнаружили источник загадочного радиовсплеска в очень далекой карликовой галактике.