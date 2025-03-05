Вашингтон намерен изменить программу развития интернета в пользу Илона Маска

Министерство торговли Соединенных Штатов намерено в интересах принадлежащей Илону Маску компании SpaceX пересмотреть многомиллиардную программу расширения доступа в интернет на отдаленных и малоразвитых территориях страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

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Так, глава министерства Говард Латник поручил изменить принцип субсидирования интернет-провайдеров. Сейчас штаты имеют право выделять средства в основном на прокладку оптоволоконных кабелей. Новые правила дадут возможность финансировать развитие широкополосных сетей за счет спутниковой связи.

Официальной причиной пересмотра программы является недовольство новой администрации США низкими темпами ее реализации. Однако, по данным источников издания, в случае изменения принятых в 2021 году правил, в число основных бенефициаров войдет SpaceX, одним из главных продуктов которой является система спутниковой интернет-связи Starlink.

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WSJ отмечает, что если в нынешних условиях SpaceX может претендовать на $4,1 млрд из фондов программы, то нововведения позволят ей получить до $20 из заложенных в программу $42,5 млрд.

25 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск, являющийся главой ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), хочет с помощью терминалов Starlink модернизировать информационно-технологическую инфраструктуру Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

Ранее Маск задумался об использовании блокчейна для борьбы с бюрократией в США.