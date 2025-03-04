Биотехнологи из США вывели новый вид мыши, чтобы возродить мамонтов

Специалисты Colossal Biosciences вывели новый вид мыши. Животное обладает чертами, характерными для шерстистого мамонта, пишет в соцсети X пресс-служба американской компании.

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Фенотипы — это различные черты, как, например, высота, цвет глаз или определенное поведение.

«Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате. Маленькие шаги к созданию мамонта», — подчеркнули биотехнологи.

Ученые пояснили, что для выведения нового вида мыши сосредоточились на воспроизведении таких характерных для мамонтов черт, как длинная шерсть и специфический для них процесс жирового обмена.

По словам исследователей, эти особенности удалость выявить, сравнив ДНК шерстистого мамонта и его родственника — азиатского слона, который такими чертами не обладает.