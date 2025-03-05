Honor Magic 7 Pro сравнили с Samsung S25 Ultra по качеству фото и видео

В одном из выпусков на YouTube-канале Premikum выяснили, какой смартфон снимает лучше: Samsung S25 Ultra или HONOR Magic 7 Pro.

© YouTube/Premikum

При съёмке видео стабилизация в целом лучше оказалась на HONOR. По записи же звука лидировал Samsung, даже в сложных условиях. Также S25 Ultra имеет возможность записывать видео в 8К 30 к/с, а Magic 7 Pro — в 4К 60 к/с максимум. В ночное же время лучшим тоже оказывается Samsung.

Если сравнивать устройства с точки зрения съёмки при использовании зума, то однозначно лучше отрабатывает в этих условиях Samsung.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

Вывод

HONOR Magic 7 Pro стоит намного дешевле, чем S25 Ultra c тем же объёмом памяти. В комплекте с глобальной версией HONOR вы получите чехол, зарядку на 100 Вт. Из плюсов устройства можно выделить хорошую звукозапись во время съёмки видео (хотя она уступает той, что у Samsung), возможность размывать фон вручную во время съёмки видео, качество видео при съёмке в сложных условиях, функция быстрой съёмки объекта в движении (и в этом HONOR действительно лучше Samsung), хорошая стабилизация, новый улучшенный телевик.

Однако на Magic 7 Pro можно снимать в режиме RAW только на основную камеру, при съёмке на ширик тон лица получается на этом смартфоне ужасным, есть сильное «докрашивание» картинки в целом, включая портретные снимки. Кроме того, у HONOR неудобный интерфейс приложения камеры, замедленная съёмка ведётся максимум в 1080p 120 к/с вместо 4К, есть множество ненужных режимов съёмки, нет размытия заднего фона при съёмке на фронтальную камеру.

HONOR Magic 7 Pro может понравиться тем, у кого уже сейчас есть смартфон от HONOR. Но в целом на рынке существуют устройства гораздо лучше, чем это. Если вы любите снимать фото и видео, то лучшим вариантом будет Vivo X200 Pro или Vivo X100 Ultra. Если же вы хотите получить сразу всё в одном гаджете, то лучше покупать Samsung S25 Ultra.