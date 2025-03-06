Samsung построит завод по производству аккумуляторов в США

Южнокорейская компания Samsung SDI рассматривает возможность строительства еще одного завода по производству аккумуляторов в США. Несмотря на снижение спроса на электромобили в этом году, компания настроена на долгосрочный рост рынка.

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Генеральный директор Samsung SDI Чой Джу Сон заявил, что компания пока осторожно подходит к решению о строительстве нового завода в Северной Америке. В настоящее время Samsung SDI уже строит заводы совместно с General Motors и Stellantis в Индиане, а один из объектов в партнерстве со Stellantis уже введен в эксплуатацию.

По словам Чоя, несмотря на ослабление спроса на электромобили, глобальные инициативы по снижению выбросов продолжают поддерживать перспективы рынка. Южнокорейские производители аккумуляторов, включая LG Energy Solution и SK On, уже вложили более 54 миллиардов долларов в создание заводов в США, привлекая налоговые льготы, предложенные предыдущей администрацией.

Расширение производства в США также может помочь Samsung SDI адаптироваться к изменяющейся экономической политике. Дональд Трамп ранее критиковал Южную Корею за установление более высоких тарифов на американские товары, чем Китай.