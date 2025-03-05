Tecno выпустил суперлегкий OLED-ноутбук

Tecno представила новый ноутбук Megabook S14 на выставке MWC 2025. Главная особенность устройства — его вес всего 899 г, что делает его одним из самых лёгких в индустрии среди моделей с 14-дюймовым экраном. В отличие от большинства современных ноутбуков, новинка работает на ARM-чипе Snapdragon X Elite.

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Megabook S14 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, который обеспечивает яркую и насыщенную картинку. Корпус выполнен из магниевого сплава, что позволило снизить вес без ущерба для прочности.

Процессор Snapdragon X Elite X1E-80−100, на котором работает ноутбук, включает 12-ядерный чип Qualcomm Oryon и поддерживает технологии искусственного интеллекта (ИИ). Встроенный NPU-блок Hexagon помогает ускорять вычисления, а система оперативной памяти LPDDR5X обеспечивает высокую скорость работы. Устройство работает на базе Windows 11.

В Megabook S14 реализованы функции искусственного интеллекта Tecno AI. Среди них — ассистент Ella для управления задачами и расписанием, AI Meeting Assistant для расшифровки встреч и AI PPT, позволяющий быстро создавать презентации. Также ноутбук поддерживает систему AI Gallery, которая помогает сортировать фотографии и искать их по голосовому или текстовому запросу.

Для удобства пользователей ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев, клавиатурой с подсветкой, веб-камерой на 2 Мп и стереодинамиками с технологией DTS: X Ultra. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6E.

Помимо Megabook S14, Tecno представила и другие модели ноутбуков: Megabook T14 Air весом 999 г и Megabook K15S с батареей на 70 Вт⋅ч. Оба устройства также используют технологии искусственного интеллекта.