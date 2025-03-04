В Бразилии обнаружен новый вид триасовых "крокодилов"

Бразильские палеонтологи описали новый род и вид протерокампсидных архозаврообразных, который удалось идентифицировать по почти полностью сохранившейся окаменелой задней конечности.

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Как сообщает Sci News, окаменелость раскопали на юге Бразилии, на территории формации Санта-Мария в муниципалитете Параисо-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул.

"Образец представляет собой почти полную и сочлененную заднюю конечность, что делает его одним из немногих образцов с такими костями, сохранившихся в Бразилии", - говорит доктор Родриго Мюллер из Центра палеонтологических исследований при Федеральном университете Санта-Мария.

Новый вид получил обозначение Retymaijychampsa beckerorum. По расчетам ученых, он обитал на нашей планете в эпоху позднего триаса, около 237 миллионов лет назад, и представлял собой древнюю рептилию.

Данное существо являлось представителем большой группы хищных архозаврообразных Proterochampsidae, эндемичных для Южной Америки. Архозавры - это подкласс пресмыкающихся, включающий в себя текодонтов, птерозавров, динозавров и крокодилов. Преимущественно это были крупные, наземные, реже полуводные и водные хищники.

"У них был кожный панцирь и длинный, как у крокодила, череп, - продолжает Родриго Мюллер. - Скорее всего, они занимали экологическую нишу, схожую с нишей современных крокодилов. Триасовый период стал свидетелем появления и вымирания многочисленных групп рептилий, включая Proterochampsidae".

По его словам, эта клада является эндемичной для Южной Америки. Однако недавно проведенные филогенетические исследования указывают на ее возможное более широкое географическое распространение.

Тем не менее, в рамках нового исследования филогенетический анализ позволил поместить вновь открытый вид Proterochampsidae в кладу архозаврообразных, которая является сестринской группой для Archosauria.