Nothing представила новые смартфоны с ИИ-организацией данных

Nothing представил смартфоны Phone (3a) и Phone (3a) Pro, представив улучшенные характеристики и новую функцию для организации данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

© Nothing

Эти модели продолжают фирменный стиль компании, сохраняя прозрачный дизайн корпуса и фирменную LED-подсветку Glyph.

Главной особенностью новых смартфонов стал Essential Space — пространство для хранения и организации скриншотов, голосовых заметок и изображений. ИИ-алгоритмы анализируют сохраненные файлы, извлекают ключевую информацию и помогают систематизировать ее, чтобы пользователю не приходилось искать нужные данные в галерее или почте. Для быстрого доступа к функции предусмотрена клавиша Essential Key, однако ее расположение требует привыкания — она находится на месте, где обычно располагается кнопка питания.

По характеристикам модели отличаются в основном камерами. Phone (3a) Pro получил 3-кратный перископический телеобъектив, а Phone (3a) предлагает стандартный 2-кратный зум. Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

© Nothing

Обе версии имеют 6,77-дюймовые дисплеи, чипсет Snapdragon 7S Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфоны работают на Android 15 и получат три года обновлений ОС и шесть лет обновлений безопасности.

Nothing делает акцент на программных возможностях, а не только на дизайне. Essential Space может оказаться полезным для тех, кто хранит множество скриншотов и записей, но его работа пока далека от идеала — например, ИИ не всегда корректно извлекает информацию из изображений.

Продажи стартуют в рамках бета-программы Nothing в США. Цена начинается от $ 379 за Phone (3a) и $ 459 за Phone (3a) Pro.