Apple представила новый самый дешевый iPad

Компания Apple представила 11-е поколение базового iPad, который получил значительное обновление производительности благодаря чипу A16 Bionic и увеличенному объему памяти, сохранив при этом стартовую цену в $349 (примерно 31,1 тыс. руб. по курсу на 4 марта 2025 года. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание MacRumors.

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Анонс нового базового iPad состоялся одновременно с презентацией обновленных iPad Air на базе мощного чипа M3, однако именно доступный iPad 11-го поколения, как пишет MacRumors, стал ключевым событием для многих пользователей, стремящихся получить надежный и функциональный планшет от Apple по сравнительно низкой цене.

Новый iPad, оснащенный чипом A16 Bionic, демонстрирует значительный скачок в производительности по сравнению с предыдущим поколением. По данным Apple, прирост скорости достигает 30% в повседневных задачах и приложениях iPadOS. В сравнении с моделями iPad на базе чипа A13 Bionic, пользователи увидят увеличение общей производительности до 50%. В Apple также подчеркивают, что новый iPad в шесть раз быстрее, чем самый продаваемый Android-планшет. В компании не уточнили, о какой модели Android-планшета идет речь.

Еще одним важным улучшением стало увеличение базового объема памяти до 128 ГБ. Ранее базовые модели предлагались с 64 ГБ, что для многих пользователей было недостаточно. Теперь iPad 11-го поколения доступен в конфигурациях 128 ГБ, 256 ГБ и новой опции на 512 ГБ.

Внешне новый iPad представлен в четырех цветах: синем, розовом, желтом и серебристом.

Предзаказ на новый iPad 11-го поколения открывается уже сегодня, а старт продаж запланирован на 12 марта.