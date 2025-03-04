Раскрыты тайны скрытых в недрах Земли суперконтинентов

Два огромных «острова» размером с суперконтинент, скрытые глубоко в мантии, оказались фундаментально разными, вопреки предыдущим предположениям, и это может даже привести к нестабильности магнитного поля Земли. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США, чье моделирование показало, что две так называемые крупные провинции с низкой скоростью (LLVP) развивались по-разному, что обусловило их разный химический состав и плотность.

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«Поскольку численное моделирование не идеально, мы запустили несколько моделей для ряда параметров. Каждый раз мы обнаруживали, что тихоокеанская LLVP обогащена погруженной океанической корой. То есть причина этих различий — недавняя история субдукции Земли», — говорит геодинамик Джеймс Пантон из Кардиффского университета в Уэльсе.

Африканская же LLVP — напротив, похоже, не получает новый материал с той же скоростью, поэтому она больше смешалась с окружающей мантией, что привело к снижению плотности.

Разница в плотности между двумя областями могут объяснить, почему африканская LLVP шире и выше, чем тихоокеанская.

Последствия этой разницы могут быть весьма существенными. LLVP влияют на то, как тепло уходит из центра Земли, а от этого зависит конвекция во внешнем ядре — процесс, подобный динамо, который генерирует магнитное поле, защищающее нас от вредных космических лучей.

По мнению исследователей, этот дисбаланс плотности нужно учитывать в моделировании глубинных процессов планеты, чтобы определить, может ли он ухудшить стабильность магнитного поля на самом деле.